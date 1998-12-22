Антони Расьоппи
№1
Вратарь
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Команда
Дижон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
31 дек. 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Лорьян
-:-
Дижон
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
-
Дижон
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Ланс
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
был в запасе
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020 16 окт. 2020 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 22:00
Лион
0 : 0
Ним
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
0
Ним
0
был в запасе
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
Монпелье
2 : 1
Лион
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2
Лион
1
был в запасе
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
был в запасе