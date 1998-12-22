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Олимпиада
Антони Расьоппи
№1
Вратарь
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Команда
Дижон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
31 дек. 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2018/2019
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
-:-
Дижон
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
-
Дижон
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Ланс
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
был в запасе
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
22:00
Лион
0 : 0
Ним
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
0
Ним
0
был в запасе
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
22:00
Монпелье
2 : 1
Лион
15.09.2020
15 сент. 2020
вт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2
Лион
1
был в запасе
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
был в запасе