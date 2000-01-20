Хуан Миранда
№33
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 янв. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 19:00
Мутильвера
1 : 3
Бетис
35'
35'
35'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 19:00
35'
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мутильвера
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:30
УКАМ Мурсия
0 : 2
Бетис
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/64 финала