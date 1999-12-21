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Олимпиада
Жан-Клер Тодибо
№18
Полузащитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 дек. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
26'
26'
26'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 29 тур
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 26 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 29' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 29' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
58'
58'
58'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 22 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 37' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
1
Падерборн
1
минуты: 37' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Шальке-04
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
5
Шальке-04
0
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе