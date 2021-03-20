Клаудио Гомес
№81
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июля 2000 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
-:-
Манчестер Сити
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
-
Манчестер Сити
-
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 20:30
Суонси
1 : 3
Манчестер Сити
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 20:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
1
Манчестер Сити
3
минуты: 72' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала