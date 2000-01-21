Константин Ковалев
№24
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 2000 (21) год
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 15 тур