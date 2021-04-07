Дмитрий Великородный
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июня 2000 (20) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 12 тур
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 8 тур