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Олимпиада
Данил Пруцев
№7
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
-:-
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
-
Зенит
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
45'
45'
45'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
12:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур