Александр Ермаков
№11
Нападающий
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июля 2001 (19) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
был в запасе
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
был в запасе