Дмитрий Сергеев
№45
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 2000 (21) год
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
34'
34'
34'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1
Сочи
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Зенит-2
1 : 2
Чертаново
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
1
Чертаново
2
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе