Дмитрий Калугин
№70
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 марта 1998 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
-:-
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
-
Факел
-
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе