Матеус Урибе
№8
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
21 марта 1991 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Порту
-:-
Челси
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
-
Челси
-
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала