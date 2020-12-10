Мусса Ваге
№18
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
4 окт. 1998 (22) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
ПАОК
0 : 0
Гранада
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
0
Гранада
0
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Омония
2 : 1
ПАОК
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Омония
2
ПАОК
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
ПСВ
3 : 2
ПАОК
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
3
ПАОК
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
ПАОК
4 : 1
ПСВ
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
4
ПСВ
1
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Гранада
0 : 0
ПАОК
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гранада
0
ПАОК
0
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур