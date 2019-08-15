Гилан Чаалани
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
28 февр. 1994 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
45'
45'
45'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд