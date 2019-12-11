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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Яссин Мерья
№20
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Тунис
Дата рождения
2 июля 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
Олимпиакос
1 : 0
Црвена Звезда
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Тоттенхэм
4 : 2
Олимпиакос
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
4
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
20:55
Бавария
2 : 0
Олимпиакос
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Олимпиакос
2 : 3
Бавария
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
2
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
Црвена Звезда
3 : 1
Олимпиакос
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Црвена Звезда
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Олимпиакос
2 : 2
Тоттенхэм
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур