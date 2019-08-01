Эрик Дэвис
№31
Защитник
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Команда
ДАК 1904
Гражданство
Панама
Дата рождения
31 марта 1991 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Атромитос
3 : 2
ДАК 1904
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
3
ДАК 1904
2
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
ДАК 1904
1 : 2
Атромитос
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
1
Атромитос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
ДАК 1904
1 : 1
Краковия
31'
31'
31'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ДАК 1904
1
Краковия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд