Альберт Гюдмюндссон
№28
Нападающий
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Исландия
Дата рождения
15 июня 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Армения
2 : 0
Исландия
68'
68'
68'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
2
Исландия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Германия
3 : 0
Исландия
66'
66'
66'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 40' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Германия
3
Исландия
0
минуты: 40' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур