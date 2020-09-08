Самюэль Фридьоунссон
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Падерборн
Гражданство
Исландия
Дата рождения
22 февр. 1996 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Бельгия
5 : 1
Исландия
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 2 тур
Бельгия
5
Исландия
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Исландия
0 : 1
Англия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Исландия
0
Англия
1
был в запасе