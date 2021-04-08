Николас Тальяфико
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Аякс
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
31 авг. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
-:-
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
-
Рома
-
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
53'
53'
53'
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Лилль
1 : 2
Аякс
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лилль
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала