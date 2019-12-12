Маджид Хосейни
№5
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Иран
Дата рождения
20 июня 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
17'
17'
17'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
0
Краснодар
2
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур