Эмре Акбаба
№20
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Галатасарай
3 : 0
Локомотив
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур