Зеки Челик
№2
Защитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Турция
Дата рождения
17 февр. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур