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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ларс Лукас Маи
№33
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 марта 2000 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
20:30
Хольштайн
1(7) : 1(6)
Дармштадт
204'
204'
204'
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
20:30
204'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
1(7)
Дармштадт
1(6)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
Динамо
0 : 3
Дармштадт
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
0
Дармштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
Магдебург
2 : 3
Дармштадт
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Магдебург
2
Дармштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала