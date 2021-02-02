Ларс Лукас Маи
№33
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 марта 2000 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
Хольштайн
1(7) : 1(6)
Дармштадт
204'
204'
204'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
204'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
1(7)
Дармштадт
1(6)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Динамо
0 : 3
Дармштадт
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
0
Дармштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
Магдебург
2 : 3
Дармштадт
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Магдебург
2
Дармштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала