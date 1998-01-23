Никлас Дорш
№30
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Германия (мол.)
0 : 0
Румыния (мол.)
50'
50'
50'
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Германия (мол.)
0
Румыния (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27'
27'
27'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур