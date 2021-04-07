Андони Субиаурре
№38
Вратарь
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 дек. 1996 (24) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Реал Сосьедад
-:-
Атлетик
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
-
Атлетик
-
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Эльче
0 : 3
Реал Сосьедад
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0
Реал Сосьедад
3
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
Вальядолид
1 : 1
Реал Сосьедад
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе