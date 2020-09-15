Данил Массуренко
№77
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
Зенит
0 : 1
Химки
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Зенит
0
Химки
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур