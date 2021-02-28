Герман Онугха
№60
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
-:-
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
-
Урал
-
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
45'
45'
45'
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
65'
65'
65'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
65'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
48'
48'
48'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
44'
44'
44'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
64'
90'
64'
90'
64'
90'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
64'
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
90'
90'
90'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
83'
70'
83'
70'
83'
70'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
был в запасе