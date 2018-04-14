Казая Стерлинг
№54
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 нояб. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Сити
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
3
был в запасе