Иван Бобрышов
№3
Защитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июля 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2018 09 мая 2018 ср 19:00
Тосно
2 : 1
Авангард
09.05.2018 09 мая 2018 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2
Авангард
1
был в запасе