Гильерме Арана
№13
Защитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 апр. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 20:55
Шахтер
0 : 3
Аталанта
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
0
Аталанта
3
был в запасе
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
Аталанта
1 : 1
Манчестер Сити
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аталанта
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Манчестер Сити
5 : 1
Аталанта
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
5
Аталанта
1
был в запасе