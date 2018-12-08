Достон Хамдамов
№7
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
24 июля 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0
Уфа
0
был в запасе
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
88'
88'
88'
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2
Анжи
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0
Анжи
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2
Зенит
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0
Анжи
1
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
54'
54'
54'
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 7 тур