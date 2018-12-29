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Теннис
Олимпиада
Эвертон Луис
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 мая 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
СПАЛ
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:30
Лацио
4 : 1
СПАЛ
57'
57'
57'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
Рома
0 : 2
СПАЛ
69'
69'
69'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
СПАЛ
2
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
21:30
СПАЛ
1 : 2
Интер
86'
86'
86'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
СПАЛ
1
Интер
2
был в запасе
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
21:30
Сампдория
2 : 1
СПАЛ
40'
40'
40'
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
21:30
СПАЛ
2 : 0
Аталанта
90'
90'
90'
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
21:30
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
2
Аталанта
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур