Мигель Сан Роман
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 июля 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2021 17 марта 2021 ср 23:00
Челси
2 : 0
Атлетико
17.03.2021 17 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
2
Атлетико
0
был в запасе
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 23:00
Атлетико
0 : 1
Челси
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
0
Челси
1
был в запасе