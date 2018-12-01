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Аксель Вернер
№1
Вратарь
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Команда
Уэска
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 февр. 1996 (25) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Уэска
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
0
Эспаньол
2
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1
Уэска
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
Уэска
1 : 1
Жирона
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Уэска
1
Жирона
1
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Уэска
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:15
Эйбар
1 : 2
Уэска
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1
Уэска
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур