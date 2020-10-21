Сергей Еременко
№14
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
6 янв. 1999 (22) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
Оренбург
1(2) : 1(4)
Сочи
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
Оренбург
1(2)
Сочи
1(4)
минуты: 79' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур