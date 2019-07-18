Еркебулан Сейдахмет
№10
Нападающий
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
4 февр. 2000 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
2
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд