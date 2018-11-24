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Евро-2020
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Олимпиада
Лукаш Секульски
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 нояб. 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
СКА-Хабаровск
28'
28'
28'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
90'
90'
90'
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
Зенит-2
0 : 1
СКА-Хабаровск
76'
76'
76'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур