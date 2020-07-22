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Олимпиада
Джон Чансельор
№4
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
2 янв. 1992 (29) лет
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
был в запасе
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
26'
26'
26'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
26'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12'
12'
12'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
12'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
86'
86'
86'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
32'
35'
32'
35'
32'
35'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
32'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 40'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 40' / Италия. Серия А, 9 тур
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