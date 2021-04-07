Амур Калмыков
№90
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1994 (26) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
-:-
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
-
Торпедо
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
1 : 0
Иртыш
56'
70'
56'
70'
56'
70'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
56'
70'
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
90'
90'
90'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
49'
49'
49'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
49'
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
61'
61'
61'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
45'
56'
45'
56'
45'
56'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
77'
77'
77'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
77'
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Текстильщик
1 : 3
Торпедо
72'
83'
72'
83'
72'
83'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
72'
83'
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
47'
47'
47'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
47'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
Иртыш
0 : 2
Торпедо
59', 90'
59', 90'
59', 90'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 16:00
59', 90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 13 тур