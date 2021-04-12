Оскар Родригес
№14
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июня 1998 (22) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
39'
39'
39'
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 2 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2
Вильярреал
0
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
0
Севилья
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Реал
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе