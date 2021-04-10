Энтони Лосано
№9
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
25 апр. 1993 (27) лет
Рост
170
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
78'
78'
78'
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
56'
56'
56'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
56'
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Валенсия
1 : 1
Кадис
59'
36'
59'
36'
59'
36'
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
59'
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1
Кадис
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
33'
33'
33'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 16 тур
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
минуты: 52' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
минуты: 52' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 9 тур
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
64'
64'
64'
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
Кадис
0 : 0
Вильярреал
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Реал
0 : 1
Кадис
16'
16'
16'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
16'
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Кадис
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 6 тур