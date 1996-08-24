Хуниор Фирпо
№24
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Доминиканская Республика
Дата рождения
22 авг. 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
Барселона
-:-
Вальядолид
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
-
Вальядолид
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Барселона
6
был в запасе
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Барселона
4 : 1
Уэска
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
4
Уэска
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 2
Барселона
88'
88'
88'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0
Барселона
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Барселона
3 : 0
Эльче
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3
Эльче
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Барселона
5 : 1
Алавес
80'
80'
80'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
80'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5
Алавес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 18:15
Эльче
0 : 2
Барселона
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0
Барселона
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
Гранада
0 : 4
Барселона
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
0
Барселона
4
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2
Барселона
3
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 23:00
Уэска
0 : 1
Барселона
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Уэска
0
Барселона
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:15
Барселона
1 : 1
Эйбар
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:15
Барселона
2 : 2
Валенсия
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2
Валенсия
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
1
Леванте
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4
Осасуна
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 11 тур