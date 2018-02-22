Келвин Миллер
№59
Защитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
9 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Зенит
3 : 0
Селтик
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Селтик
0
был в запасе