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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Расин Коли
№8
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
8 дек. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
был в запасе