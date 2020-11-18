Ферран Торрес
№21
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 февр. 2000 (21) год
Рост
184
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
# новости спорта
Торрес забил тысячный гол «Ман Сити» на «Этихаде»
10 декабря 2020, 00:31
Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
18 ноября 2020, 00:00
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
31 октября 2020, 14:11
Ферран Торрес из «Валенсии» перешел в «Манчестер Сити»
04 августа 2020, 22:38