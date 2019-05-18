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Олимпиада
Адриан Дигес
№26
Защитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 февр. 1996 (25) лет
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Уэска
2 : 1
Леганес
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Бетис
2 : 1
Уэска
64'
64'
64'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:45
Уэска
2 : 6
Валенсия
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
2
Валенсия
6
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
был в запасе
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
20:30
Уэска
2 : 0
Эйбар
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
2
Эйбар
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:30
Леванте
2 : 2
Уэска
76'
76'
76'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Уэска
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:30
Уэска
3 : 3
Сельта
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3
Сельта
3
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
Реал
3 : 2
Уэска
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3
Уэска
2
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
Уэска
2 : 1
Севилья
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
Эспаньол
1 : 1
Уэска
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур