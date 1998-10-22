Бруну Жордау
№66
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
12 окт. 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Севилья
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вулверхэмптон
0
Севилья
1
был в запасе
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Олимпиакос
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вулверхэмптон
1
Олимпиакос
0
был в запасе
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
был в запасе