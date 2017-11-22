Егор Холодилов
№25
Нападающий
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 мая 1999 (21) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
был в запасе