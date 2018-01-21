Альдо Уан
№33
Защитник
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Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 18:15
Реал
7 : 1
Депортиво
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал
7
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур