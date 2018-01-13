Рамиро Герра
№26
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
21 марта 1997 (24) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:15
Реал
0 : 1
Вильярреал
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0
Вильярреал
1
был в запасе