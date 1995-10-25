Даниэль Раба
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 окт. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
-:-
Осасуна
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
-
Осасуна
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Гранада
0 : 3
Вильярреал
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
0
Вильярреал
3
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:30
Эйбар
1 : 3
Вильярреал
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Вильярреал
3
был в запасе
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
Атлетик
1 : 1
Вильярреал
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1
Вильярреал
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Вильярреал
1 : 2
Бетис
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1
Бетис
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 16:00
Уэска
0 : 0
Вильярреал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:30
Вильярреал
2 : 2
Гранада
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2
Гранада
2
был в запасе
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 16:00
Вильярреал
2 : 1
Леванте
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Вильярреал
3
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
Бетис
1 : 1
Вильярреал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
был в запасе