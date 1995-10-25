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Теннис
Олимпиада
Даниэль Раба
№12
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 окт. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Вильярреал
-:-
Осасуна
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
-
Осасуна
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Гранада
0 : 3
Вильярреал
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
0
Вильярреал
3
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:30
Эйбар
1 : 3
Вильярреал
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Вильярреал
3
был в запасе
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
Атлетик
1 : 1
Вильярреал
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1
Вильярреал
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
1 : 2
Бетис
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1
Бетис
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
16:00
Уэска
0 : 0
Вильярреал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:30
Вильярреал
2 : 2
Гранада
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2
Гранада
2
был в запасе
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
16:00
Вильярреал
2 : 1
Леванте
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
0:01
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Вильярреал
3
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
18:15
Бетис
1 : 1
Вильярреал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
был в запасе